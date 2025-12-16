IPL 2026 नीलामी के बाद ऐसी है LSG की टीम, ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन 

नीलामी ऐसी रही LSG की नीलामी LSG की टीम ने नीलामी में सबसे ज्यादा पैसे (8.60 करोड़ रुपये) विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस पर खर्च किए। हालांकि, ये खिलाड़ी IPL 2026 में सिर्फ 4 मुकाबले खेलेगा। LSG ने वानिंदु हसरंगा को सिर्फ 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। हसरंगा बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। एनरिक नॉर्खिया को 2 करोड़ में टीम ने अपने साथ जोड़ा। LSG ने कुछ घरेलू खिलाड़ियों पर भी अपना दाव खेला।

दल नीलामी के बाद ऐसी दिखती है LSG की टीम रिटेन किए गए खिलाड़ी: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (MI से ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (SRH से ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत और शाहबाज अहमद। नीलामी में खरीदे: अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), जोश इंग्लिस (8.60 करोड़), वानिंदु हसरंगा (2 करोड़), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़) और नमन तिवारी (1 करोड़)

प्रदर्शन IPL 2025 में ऐसा था LSG का प्रदर्शन IPL 2025 में LSG का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौट पाई थी। यही कारण रहा कि वह कुल 14 मैचों में से केवल 6 में जीत दर्ज कर पाई और 8 में उसे हार झेलनी पड़ी। इसके चलते पंत के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.376) के साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त करने को मजबूर हुई।

