IPL 2026 नीलामी के बाद ऐसी है LSG की टीम, ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कुछ बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाया है। इस टीम ने डेविड मिलर समेत 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया था। टीम के कप्तान ऋषभ पंत होंगे। फ्रेंचाइजी ने ट्रेड से अर्जुन तेंदुलकर और मोहम्मद शमी को अपने साथ जोड़ा था। IPL 2026 में टीम मजबूती के साथ उतरना चाहेगी। इस बीच नीलामी के बाद LSG की मजबूत प्लेइंग इलेवन के बारे में जानते हैं।
नीलामी
ऐसी रही LSG की नीलामी
LSG की टीम ने नीलामी में सबसे ज्यादा पैसे (8.60 करोड़ रुपये) विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस पर खर्च किए। हालांकि, ये खिलाड़ी IPL 2026 में सिर्फ 4 मुकाबले खेलेगा। LSG ने वानिंदु हसरंगा को सिर्फ 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। हसरंगा बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। एनरिक नॉर्खिया को 2 करोड़ में टीम ने अपने साथ जोड़ा। LSG ने कुछ घरेलू खिलाड़ियों पर भी अपना दाव खेला।
दल
नीलामी के बाद ऐसी दिखती है LSG की टीम
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (MI से ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (SRH से ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत और शाहबाज अहमद। नीलामी में खरीदे: अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), जोश इंग्लिस (8.60 करोड़), वानिंदु हसरंगा (2 करोड़), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़) और नमन तिवारी (1 करोड़)
प्रदर्शन
IPL 2025 में ऐसा था LSG का प्रदर्शन
IPL 2025 में LSG का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौट पाई थी। यही कारण रहा कि वह कुल 14 मैचों में से केवल 6 में जीत दर्ज कर पाई और 8 में उसे हार झेलनी पड़ी। इसके चलते पंत के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.376) के साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त करने को मजबूर हुई।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है LSG की प्लेइंग इलेवन
LSG की टीम से मार्श, हसरंगा और पूरन के रूप में विदेशी खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। एडेन मार्करम या एनरिक नॉर्खिया को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तेज गेंदबाजी में आवेश, शमी और मयंक की तिकड़ी नजर आ सकती है। ऐसी हो सकती है LSG की मजबूत प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, दिग्वेश राठी, आवेश खान, मोहम्मद शमी और मयंक यादव।