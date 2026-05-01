IPL 2026: शिवम मावी की जगह पर SRH में शामिल हुए आरएस अंबरीश

आंकड़े अंडर-19 विश्व कप में कर चुके हैं कमाल अंबरीश दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वह 2026 में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में 11 विकेट लेकर भारत की ओर से संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। विश्व कप में बल्लेबाजी में उन्होंने 4 पारियों में 18.25 की औसत और 71.56 की स्ट्राइक रेट के साथ 73 रन बनाए थे।

घरेलू क्रिकेट तमिलनाडु से प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं मावी क्रिकइंफो के मुताबिक, अंबरीश का जन्म 28 मई, 2007 को तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने तमिलनाडु की ओर से अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 2025-26 में की थी। 18 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक सिर्फ 2 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में कुल 43 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक टी-20 क्रिकेट और लिस्ट-A क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है।

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