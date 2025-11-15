दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी से पहले अपने दल का ऐलान किया है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 के लिए DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन, कई को कर दिया रिलीज

लेखन आदर्श कुमार 05:56 pm Nov 15, 202505:56 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी। अंक तालिका में टीम ने 5वें स्थान पर टूर्नामेंट खत्म किया था। अब IPL 2026 की नीलामी से पहले टीम ने अपने रिलीज और रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। DC ने ट्रेड के जरिए नितीश राणा को राजस्थान रॉयल्स (RR) से अपनी टीम में शामिल किया है।