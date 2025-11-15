IPL 2026 के लिए DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन, कई को कर दिया रिलीज 

IPL 2026 के लिए DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन, कई को कर दिया रिलीज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी। अंक तालिका में टीम ने 5वें स्थान पर टूर्नामेंट खत्म किया था। अब IPL 2026 की नीलामी से पहले टीम ने अपने रिलीज और रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। DC ने ट्रेड के जरिए नितीश राणा को राजस्थान रॉयल्स (RR) से अपनी टीम में शामिल किया है।
रिटेन
DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज
DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैगर्क, डोनोवन फरेरिया, सदीकुल्लाह अतल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शान नलकंडे। DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्राज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराणा विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार और दुष्मंथा चमीरा।
प्रदर्शन
IPL 2025 में ऐसा रहा था DC का प्रदर्शन
IPL 2025 में DC का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम ने 14 में से 7 मुकाबले जीते, 6 हारे और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा था। साल 2020 में फाइनल में पहुंच कर हारने के बाद टीम लय में नहीं आ सकी है। उस संस्करण के बाद DC केवल 2021 में प्लेऑफ में पहुंची थी। 2021 के बाद टीम लगातार 4 साल से प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई है।
नीलामी
दिसंबर में होनी है नीलामी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल भी IPL की नीलामी भारत से बाहर होने वाली है। इसकी संभावित तारीख 15 या 16 दिसंबर मानी जा रही है। पिछली 2 नीलामी भी भारत से बाहर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) और दुबई (2023) में की गई थी। इस बार नीलामी के अबू धाबी में आयोजित होने की संभावना है। नीलामी से पहले सभी टीमों को खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज करने की जानकारी 15 दिसंबर तक देनी थी।