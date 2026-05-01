IPL 2026: रियान पराग ने DC के खिलाफ खेली 90 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: रियान पराग ने DC के खिलाफ खेली 90 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बेहतरीन 90 रन की पारी खेली। वह अपने IPL करियर के पहले शतक से चूक गए। पराग इस सीजन में इस मैच से पहले बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। आज उन्होंने IPL 2026 में पहली बार 50+ रन की पारी खेली। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही पराग की पारी
RR ने जब 12 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया, तब पराग क्रीज पर आए। उन्होंने ध्रुव जुरेल (42) के साथ मिलकर RR की पारी को संभालने का प्रयास किया। इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की। अच्छी लय में दिख रहे पराग ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने रविंद्र जडेजा (20) के साथ 52 रन जोड़े। पराग 50 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
ऐसा है पराग का IPL करियर
पराग ने 2019 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह इस लीग में अब तक 94 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 82 पारियों में लगभग 25 की औसत से से 1,750 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक जड़े हैं। इस लीग में उन्होंने अपने सभी मैच RR से ही खेले हैं। IPL 2025 में उन्होंने 14 पारियों में 32.75 की औसत से 393 रन बनाए थे।