पराग ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: रियान पराग ने DC के खिलाफ खेली 90 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:00 pm May 01, 202609:00 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बेहतरीन 90 रन की पारी खेली। वह अपने IPL करियर के पहले शतक से चूक गए। पराग इस सीजन में इस मैच से पहले बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। आज उन्होंने IPL 2026 में पहली बार 50+ रन की पारी खेली। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।