IPL 2026 में ये 5 गेंदबाज हैं पर्पल कैप जीतने के दावेदार  

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच शुरू होने वाला है और इसके साथ ही 'पर्पल कैप' की रेस भी सुर्खियों में है। हर संस्करण की तरह इस बार भी कई ऐसे गेंदबाज हैं, जो अपने दमदार प्रदर्शन से सबसे ज्यादा विकेट लेकर बाजी मार सकते हैं। नई रणनीतियां, बदलती पिचें और बड़े मैचों का दबाव के बावजूद ये गेंदबाज 'पर्पल कैप' की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए इन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस) IPL इतिहास में जसप्रीत बुमराह MI की ओर से सर्वाधिक विकेट विकेट ले चुके हैं। उन्होंने अब तक 145 मैचों में 22.02 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट से 183 विकेट लिए हैं। उनके बाद लसिथ मलिंगा ने MI के लिए 170 विकेट लिए थे। बुमराह ने 25 मैचों में कम से कम 3 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने IPL 2025 में 12 मैचों में 17.55 की औसत और 6.67 की इकॉनमी रेट के साथ 18 विकेट लिए थे।

#2 अर्शदीप सिंह (पंजाब किंग्स) पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पिछले 2 IPL सीजन को मिलाकर कुल 40 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने IPL 2025 में PBKS की ओर से खेलते हुए 24.66 की औसत और 8.88 की इकॉनमी रेट के साथ 21 विकेट लिए थे। अर्शदीप नई गेंद से विकेट लेने की काबिलियत रखने के साथ-साथ डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर करते हैं। ऐसे में ये खिलाड़ी अपने लय में रहा तो 'पर्पल कैप' अपने नाम कर सकता है।

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#3 वरुण चक्रवर्ती (कोलकाता नाइट राइडर्स) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ सीजनों से लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। IPL 2023 में 20, 2024 में 21 और 2025 में 17 विकेट लेकर उन्होंने अपनी धार साबित की है। ऐसे में इस संस्करण भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीदें रहेंगी। कुल 84 IPL मैचों में 23.85 की औसत से 100 विकेट उनके नाम है जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं।

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#4 नूर अहमद (चेन्नई सुपरकिंग्स) चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के स्टार स्पिन गेंदबाज नूर अहमद का IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 14 मैचों में 17 की बेहतरीन औसत से 24 विकेट झटके थे, उनकी इकॉनमी रेट 8.16 की रही थी। नूर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/18 का रहा था। ऐसे में IPL 2026 में भी उनसे इसी लय को बरकरार रखते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की उम्मीद रहेंगी। इस खिलाड़ी ने कुल 37 मैच में 22.22 की औसत से 48 विकेट लिए हैं।