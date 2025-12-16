IPL 2026: नीलामी के बाद मुंबई इंडियंस की टीम, ये हो सकती है बेस्ट प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की छोटी नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को संपन्न हुई। इस नीलामी में IPL इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने संयोजन के हिसाब से दांव लगाए और अपना दल पूरा किया। इस टीम ने अपने ज्यादातर खिलाड़ियों को पहले ही रिटेन कर लिया था। हार्दिक पांड्या एक बार फिर टीम के कप्तान होंगे। नीलामी के बाद MI की पूरी टीम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालते हैं।
टीम
MI ने इन खिलाड़ियों पर खेला अपना दाव
MI के पास नीलामी में ज्यादा पैसे नहीं थे। इसके बावजूद उनके 55 लाख रुपये बच भी गए। कम पैसे होने के कारण टीम ने विदेशी खिलाड़ियों में सिर्फ क्विंटन डिकॉक पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए और अपनी टीम का हिस्सा बनाया। डिकॉक पहले भी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। रयान रिकेलटन का फॉर्म अभी अच्छा नहीं है। ऐसे में डिकॉक उनके बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा MI ने घरेलू खिलाड़ियों पर अपना दांव खेला।
रिटेन
नीलामी के बाद ऐसी दिखती है MI
MI के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ी: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्ज, रयान रिकेलटन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा और अल्लाह गजनफर। MI ने खरीदे ये खिलाड़ी: क्विंटन डिकॉक (1 करोड़), मयंक रावत (30 लाख), दानिश मालेवार (30 लाख), अथर्व अंकोलेकर (30 लाख), मोहम्मद इजहार (30 लाख)। नीलामी में MI सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी।
प्रदर्शन
IPL 2025 में ऐसा रहा था MI का प्रदर्शन
पिछले सीजन MI का प्रदर्शन अच्छा रहा था। IPL 2025 में उसने 14 मुकाबले खेले थे। 8 में उसे जीत और 6 में हार मिली थी। अंक तालिका में MI चौथे स्थान पर रही थी। टीम को क्वालीफायर-2 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ हार मिली थी। IPL के इतिहास में MI ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 5 खिताब जीते हैं। MI की टीम 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में विजेता बनी थी।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है MI की प्लेइंग इलेवन
MI की टीम डिकॉक, सेंटनर, गजनफर और बोल्ट के रूप में 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतर सकती है। नमन को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक और बुमराह के रूप में भारतीय तेज गेंदबाज हो सकते हैं। MI की संभावित एकादश: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिन्ज, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह।