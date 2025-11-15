IPL 2026: KKR ने आंद्रे रसेल समेत 5 खिलाड़ी किए रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास की तीसरी सबसे सफल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 के लिए होने वाली नीलामी से पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची का ऐलान कर दिया है। KKR की टीम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में पिछले संस्करण में अपने खिताब की बचाव नहीं कर पाई थी। ऐसे में इस बाद टीम ने आगामी संस्करण में सफलता हासिल करने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं।

रिटेन KKR ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज KKR ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, लवनिथ सिसोदिया, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, शिवम शुक्ला, हर्षित राणा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकारिया। KKR ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, क्विंटन डिकॉक, एनरिक नॉर्खिया और मोईन अली। बता दें कि KKR ने रसेल को 12 करोड़, अय्यर को 23.75 करोड़, नोर्खिया को 6.5 करोड़ और डिकॉक को 3.6 करोड़ में खरीदा था।

प्रदर्शन IPL 2025 में ऐसा रहा था KKR का प्रदर्शन KKR का पिछले संस्करण प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। टीम ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौट पाई। वह कुल 14 मैचों में से केवल 5 में जीत दर्ज कर पाई और 7 में उसे हार झेलनी पड़ी। 2 मुकाबले अनिर्णित भी रहे। इसके चलते रहाणे के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.305) के साथ IPL 2025 का संस्करण का 8वें स्थान के साथ समापन करने को मजबूर हुई थी।