IPL 2026: मिचेल स्टार्क ने RR के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

गेंदबाजी

ऐसी रही स्टार्क की गेंदबाजी

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को छक्का मारा। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज ने वापसी की और बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को आउट किया। उन्होंने पावरप्ले में एक और ओवर किया और 17वें ओवर में वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा (20) और रियान पराग (90) को आउट किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 40 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।