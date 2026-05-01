IPL 2026: मिचेल स्टार्क ने RR के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: मिचेल स्टार्क ने RR के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मिचेल स्टार्क ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। यह इस सीजन में स्टार्क का पहला ही मुकाबला रहा, जिसमें उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। आइए उनकी गेंदबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही स्टार्क की गेंदबाजी
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को छक्का मारा। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज ने वापसी की और बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को आउट किया। उन्होंने पावरप्ले में एक और ओवर किया और 17वें ओवर में वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा (20) और रियान पराग (90) को आउट किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 40 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।
करियर
ऐसा है स्टार्क का IPL करियर
स्टार्क ने पहला IPL मुकाबला DC के खिलाफ साल 2014 में खेला था। उन्होंने अब तक 53 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 50 पारियों में 22.69 की औसत से 68 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.64 की रही है। स्टार्क ने अपने IPL करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए हैं। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 11 मैचों में 26.14 की औसत के साथ 14 विकेट लिए थे।