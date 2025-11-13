धीमी ओवर गति के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर लगा जुर्माना

नियम

पाकिस्तानी टीम पर लगा 20 प्रतिशत जुर्माना

श्रीलंका की बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान ने तय समय पर 4 ओवर कम फेंके। उन पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। ICC आचार संहिता के मुताबिक, तय समय में फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। यह आरोप मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज द्वारा लगाया गया। जिसे कप्तान शाहीन अफरीदी ने स्वीकार किया।