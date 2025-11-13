धीमी ओवर गति के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर लगा जुर्माना
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 6 रन से हराया था। इस जीत के बावजूद पाकिस्तानी टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तानी टीम पर धीमी ओवर गति के चलते जुर्माना लगाया है। पाकिस्तानी टीम निर्धारित समय तक अपने ओवर के पूरे करने में विफल रही थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
नियम
पाकिस्तानी टीम पर लगा 20 प्रतिशत जुर्माना
श्रीलंका की बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान ने तय समय पर 4 ओवर कम फेंके। उन पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। ICC आचार संहिता के मुताबिक, तय समय में फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। यह आरोप मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज द्वारा लगाया गया। जिसे कप्तान शाहीन अफरीदी ने स्वीकार किया।
लेखा-जोखा
पहले वनडे में इस तरह से जीती थी पाकिस्तानी टीम
पाकिस्तान से शीर्षक्रम में फखर जमान (32) और बाबर आजम (29) बड़ी पार नहीं खेल सके। इसके बाद मध्यक्रम में सलमान आगा के शतक (105*) के अलावा हुसैन तलत ने 62 रन की पारी खेली और पाकिस्तान ने 299/5 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने 90 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद भी विकेट निरंतर गिरते रहे और हसरंगा (59) के संघर्ष के बावजूद टीम 293/9 का स्कोर ही बना सकी।