IPL 2026: LSG ने RCB को हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

मैच इस तरह से रोचक रहा मुकाबला LSG से अर्शिन (17) और मार्श ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। इसके बाद मार्श ने शतक लगाया और पूरन ने 38 रन बनाए। आखिरी ओवरों में ऋषभ पंत ने 10 गेंदों में 32* रन बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में RCB से जैकब बेथेल (4) और विराट कोहली (0) जल्दी आउट हुए। इसके बाद रजत पाटीदार (61), टिम डेविड (40) और क्रुणाल पांड्या (28*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

मार्श मार्श ने लगाया IPL में अपना दूसरा शतक मार्श सलामी बल्लेबाज के रूप में आए और पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से पावरप्ले के दौरान ही 58 रन निकले। वह 56 गेंदों में 9 चौके और 9 ही छक्के की बदौलत 111 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके IPL करियर का कुल दूसरा शतक साबित हुआ। इस मैच से पहले मार्श ने इस संस्करण सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी (55) राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेली थी।

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रिकॉर्ड LSG के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने मार्श मार्श ने LSG के लिए IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है। इस खिलाड़ी ने पंत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। पंत ने IPL 2025 में RCB के ही खिलाफ 54 गेंदों में शतक लगाया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और मार्श हैं। LSG के लिए ये खिलाड़ी 56 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। क्विंटन डिकॉक ने 59 गेंदों में LSG के लिए खेलते हुए शतक लगाया था।

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जानकारी LSG से दूसरा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज मार्श अब LSG की ओर से खेलते हुए 2 शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे ही बल्लेबाज बने। उनसे पहले राहुल ने इस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 शतक जड़े थे।

कोहली 9 साल बाद रन-चेज में शून्य पर आउट हुए कोहली लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली को प्रिंस यादव ने बोल्ड किया। वह 2 गेंदों में बिना खाता खोले ही आउट हुए। IPL में 9 साल के बाद ये पहला मौका रहा जब कोहली रन-चेज में शून्य पर आउट हुए हैं। कोहली आखिरी बार IPL 2017 में रन-चेज के दौरान शून्य पर आउट हुए थे। ये वही मुकाबला था जब RCB कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

जानकारी प्रिंस ने हासिल किया ये मुकाम प्रिंस IPL के इतिहास में सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने शून्य पर कोहली को क्लीन बोल्ड किया है। इससे पहले 2016 में धवल कुलकर्णी ने उन्हें शून्य पर बोल्ड किया था। प्रिंस ने मैच में 33 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

पाटीदार पाटीदार ने खेली तूफानी पारी पाटीदार ने 31 गेंदों में 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.77 की रही। यह पाटीदार के IPL करियर का कुल 12वां अर्धशतक साबित हुआ। एक समय RCB के 2 बल्लेबाज 9 रन पर पवेलियन में थे। पाटीदार ने यहां से पडिक्कल के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 53 गेंदों में 95 रन की साझेदारी हुई। पडिक्कल 34 रन बनाकर आउट हुए।

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