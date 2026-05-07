स्पेस-X के साथ मिल जाएगी xAI कंपनी, SpaceXAI हो सकता है नाम

अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI अब अलग कंपनी के रूप में काम नहीं करेगी। मस्क ने बताया कि xAI को उनकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X के साथ जोड़ दिया जाएगा और आगे AI से जुड़े प्रोडक्ट स्पेस-X के तहत काम करेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में 'SpaceXAI' नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक स्पेस-X की वेबसाइट पर इस नाम की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कंपनी 2023 में शुरू हुई थी AI कंपनी xAI की शुरुआत साल 2023 में हुई थी और इसने 'ग्रोक' नाम का AI चैटबॉट बनाया था। मस्क का कहना था कि यह AI सच्चाई खोजने में मदद करेगा। कंपनी का मकसद OpenAI और गूगल जैसी बड़ी AI कंपनियों को टक्कर देना था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कंपनी के कई बड़े अधिकारी नौकरी छोड़ चुके हैं। अब xAI में शुरुआती टीम के ज्यादातर लोग जा चुके हैं और केवल मस्क ही मुख्य चेहरे के रूप में बचे हैं।

वजह स्पेस-X के साथ क्यों जोड़ी गई कंपनी? रिपोर्ट के अनुसार, मस्क AI और अंतरिक्ष तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से xAI को स्पेस-X में मिलाया जा रहा है। स्पेस-X के पास पहले से बड़े सुपरकंप्यूटर और मजबूत तकनीकी सिस्टम मौजूद हैं। कंपनी अंतरिक्ष में डाटा सेंटर बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि एक ही कंपनी के अंदर सभी AI प्रोजेक्ट होने से काम आसान होगा और नई तकनीक तेजी से तैयार की जा सकेगी।

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