IPL 2026: 9 साल बाद रन-चेज में शून्य पर आउट हुए विराट कोहली, देखें वायरल मीम्स
विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए (तस्वीर: एक्स/@IPL)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 50वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। 213 रन के लक्ष्य (19 ओवर) का पीछा करते हुए कोहली को प्रिंस यादव ने बोल्ड किया। IPL में 9 साल के बाद ये पहला मौका रहा जब कोहली रन-चेज में शून्य पर आउट हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हुए।

रन-चेज के दौरान आखिरी बार 2017 में शून्य पर आउट हुए थे कोहली

कोहली आखिरी बार IPL 2017 में रन-चेज के दौरान शून्य पर आउट हुए थे। ये वही मुकाबला था जब RCB कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी। प्रिंस IPL के इतिहास में सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने शून्य पर कोहली को क्लीन बोल्ड किया है। इससे पहले 2016 में धवल कुलकर्णी ने उन्हें शून्य पर बोल्ड किया था। कोहली अपने IPL करियर में 11वीं बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं।

