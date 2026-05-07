गूगल ने एंड्रॉयड क्रोम के लिए अनुमानित लोकेशन शेयर करने की सुविधा दी है

एंड्रॉयड के लिए क्रोम अब वेबसाइट्स से छिपा सकता है आपकी सटीक लोकेशन

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड पर क्रोम में एक नया गोपनीयता-केंद्रित फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर वेबसाइट्स के साथ अपनी सटीक के बजाय अनुमानित लोकेशन शेयर कर सकेंगे। टेक दिग्गज के अनुसार, इस अपडेट से उनको यह नियंत्रित करने की सुविधा मिलेगी कि वेबसाइट्स उनकी लोकेशन का कितना डाटा एक्सेस कर सकती हैं। साथ ही कई मामलों में लोकेशन-आधारित सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। यह फीचर एंड्रॉयड के मौजूदा ऐप्स के लिए अनुमानित लोकेशन सेटिंग के समान है।