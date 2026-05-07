एंड्रॉयड के लिए क्रोम अब वेबसाइट्स से छिपा सकता है आपकी सटीक लोकेशन
क्या है खबर?
गूगल ने एंड्रॉयड पर क्रोम में एक नया गोपनीयता-केंद्रित फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर वेबसाइट्स के साथ अपनी सटीक के बजाय अनुमानित लोकेशन शेयर कर सकेंगे। टेक दिग्गज के अनुसार, इस अपडेट से उनको यह नियंत्रित करने की सुविधा मिलेगी कि वेबसाइट्स उनकी लोकेशन का कितना डाटा एक्सेस कर सकती हैं। साथ ही कई मामलों में लोकेशन-आधारित सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। यह फीचर एंड्रॉयड के मौजूदा ऐप्स के लिए अनुमानित लोकेशन सेटिंग के समान है।
उपयोग
ऐसे काम करेगा यह फीचर
गूगल के अनुसार, एंड्रॉयड पर क्रोम अब किसी वेबसाइट द्वारा लोकेशन मांगने पर यूजर को 2 विकल्प- सटीक और अनुमानित दिखाएगा। जिन वेबसाइट्स को केवल स्थानीय मौसम अपडेट, क्षेत्रीय समाचार या अन्य सामान्य लोकेशन जानकारी की आवश्यकता होती है, उनके लिए अनुमानित विकल्प चुन सकते हैं। इससे आपके आस-पास के क्षेत्र की जानकारी मिलेगी। ब्राउजर नेविगेशन, डिलीवरी ट्रैकिंग या ATM जैसी आस-पास की सेवाओं को खोजने जैसे आवश्यक कार्यों के लिए सटीक लोकेशन शेयर करने सपोर्ट देता रहेगा।
प्राइवेसी
यूजर की लोकेशन प्राइवेसी बढ़ेगी
यह अपडेट गूगल के लोकेशन प्राइवेसी और डाटा शेयरिंग पर यूजर्स को अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। वेबसाइट्स को अनुमानित लोकेशन तक सीमित करके यूजर लोकेश-आधारित सुविधाओं का उपयोग जारी रखते हुए अनावश्यक ट्रैकिंग को कम कर सकते हैं। सटीक GPS पॉइंट शेयर करने के बजाय ब्राउजर केवल उसके आस-पास का क्षेत्र बता सकता है। यह अभी एंड्रॉयड क्रोम पर लॉन्च हो रहा है और आने वाले महीनों में डेस्कटॉप ब्राउजरों पर भी उपलब्ध होगा।