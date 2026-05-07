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IPL 2026: मिचेल मार्श LSG से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स
मिचेल मार्श ने धमाकेदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: मिचेल मार्श LSG से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार
May 07, 2026
09:23 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 50वें मुकाबले में लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके IPL करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 49 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण शतक जड़ने वाले मार्श 10वें खिलाड़ी रहे। संजू सैमसन एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL 2026 में 2 शतक लगाए हैं। ऐसे में आइए मार्श की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी

ऐसी रही मार्श की पारी 

मार्श सलामी बल्लेबाज के रूप में आए और पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने साथी जोड़ीदार अर्शिन कुलकर्णी के साथ मिलकर 56 गेंदों में 95 रन की साझेदारी निभाई। मार्श के बल्ले से पावरप्ले के दौरान 58 रन निकले। इस मैच से पहले मार्श ने इस संस्करण सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी (55) राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेली थी। IPL 2025 में मार्श ने LSG के लिए खेलते हुए अपना पहला शतक जड़ा था।

तेज

LSG के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने मार्श 

मार्श ने LSG के लिए IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है। इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। पंत ने IPL 2025 में RCB के ही खिलाफ 54 गेंदों में शतक लगाया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और मार्श हैं। LSG के लिए ये खिलाड़ी 56 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। क्विंटन डिकॉक ने 59 गेंदों में LSG के लिए खेलते हुए शतक लगाया था।

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LSG 

LSG के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक 

मार्श ने LSG के लिए इस टूर्नामेंट में 7वां शतक लगाया। राहुल इस टीम के लिए 2 शतक लगा चुके हैं। अभी ये खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलता है। वहीं, डिकॉक भी LSG के लिए शतक जड़ चुके हैं। डिकॉक अभी मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलते हैं। स्टोइनिस ने भी LSG के लिए शतक लगाया है। अभी वह पंजाब किंग्स (PBKS) का हिस्सा हैं। पंत ने IPL 2025 में LSG के लिए शतकीय पारी खेली थी।

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करियर

ऐसा रहा है मार्श का IPL करियर 

मार्श ने अपने IPL करियर में अब तक 65 मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 29 की औसत और 145 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,600 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। इस खिलाड़ी ने 34 पारियों में 37 विकेट भी लिए हैं। हालांकि, वह इस संस्करण गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। मार्श इस संस्करण LSG के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

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