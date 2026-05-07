पाकिस्तान दौरे पर जाएगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, इस महीने खेलेगी 3 मैचों की वनडे सीरीज

पिछली सीरीज

2022 वनडे और 2026 टी-20 सीरीज में पाकिस्तान रहा था भारी

ऑस्ट्रेलिया ने मार्च-अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी। उस सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। वहीं, इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज भी खेली थी। लाहौर में हुई उस सीरीज में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।