रजत पाटीदार ने कमाल की पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: रजत पाटीदार ने LSG के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:13 am May 08, 202612:13 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 50वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार अर्धशतकीय पारी (61) खेली। ये उनके IPL करियर का 12वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में पूरा किया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। LSG के खिलाफ रजत के बल्ले से ये पहला अर्धशतक रहा। वह इस टीम के खिलाफ शतक भी लगा चुके हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।