IPL 2026: रजत पाटीदार ने LSG के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 50वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार अर्धशतकीय पारी (61) खेली। ये उनके IPL करियर का 12वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में पूरा किया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। LSG के खिलाफ रजत के बल्ले से ये पहला अर्धशतक रहा। वह इस टीम के खिलाफ शतक भी लगा चुके हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही रजत की पारी और साझेदारी
रजत ने 31 गेंदों में 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.77 की रही। एक समय RCB के 2 बल्लेबाज 9 रन पर पवेलियन में थे। रजत ने यहां से देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 53 गेंदों में 95 रन की साझेदारी हुई। देवदत्त 34 रन बनाकर आउट हुए। रजत इससे पहले मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अर्धशतक लगा चुके हैं।
करियर
ऐसा रहा है रजत का IPL करियर
रजत ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने 52 मैच खेले हैं और इसकी 47 पारियों में 33.23 की औसत और 162.75 की स्ट्राइक रेट से 1,429 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 39.75 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 318 रन बनाए हैं।