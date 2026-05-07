अक्षय कुमार ने कराया आंखों का ऑपरेशन

अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी होते ही कराई आंखों की सर्जरी, बनाई काम से दूरी

लेखन नेहा शर्मा 10:44 am May 07, 202610:44 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहने वाले अक्षय ने फिलहाल काम से एक छोटा सा ब्रेक लिया है। जानकारी के मुताबिक, अभिनेता की हाल ही में आंखों की सर्जरी हुई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। अक्षय जल्द ही अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपनी रिकवरी पर है।