IPL 2026: LSG ने डेविड मिलर समेत 8 खिलाड़ी किए रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में अपने खराब प्रदर्शन से परेशान रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने IPL 2026 में सफलता हासिल करने के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। टीम ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें टीम ने डेविड मिलर समेत 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। टीम प्रबंधन ने भविष्य की योजनाओं के चलते यह बड़ा कदम उठाया है। आइए रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की पूरी सूची जानते हैं।

रिटेन LSG ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज LSG ने इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर किया रिटेन: ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान, दिग्वेश राठी, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, प्रिंस यादव, आकाश सिंह। LSG ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हेंगरकर, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, रवि बिश्नोई, शमार जोसेफ।

प्रदर्शन IPL 2025 में कैसा रहा था LSG का प्रदर्शन? LSG का IPL 2025 संस्करण में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौटी। यही कारण रहा कि वह कुल 14 मैचों में से केवल 6 में जीत दर्ज कर पाई और 8 में उसे हार झेलनी पड़ी। इसके चलते पंत के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.376) और अंक तालिका में 7वें स्थान के साथ संस्करण समाप्त करने को मजबूर हुई।