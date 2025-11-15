IPL 2026: GT के रिटेन और रिलीज किए खिलाड़ियों की सूची सामने आई, यहां देखें 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की आगामी सीजन के लिए गुजरात टाइटंस (GT) ने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर लिया है। फ्रेंचाइजी ने शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस (MI) से 2.6 करोड़ रुपये में ट्रेड कर दिया। उनके अलावा टीम ने 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। GT ने राशिद खान और शुभमन गिल जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को अपनी टीम में बरकरार रखा है। आइए रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

रिटेन GT ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज GT ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: दसुन शनाका, महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, कुलवंत खेजरोलिया और गेराल्ड कोएत्जी। GT ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर और जयंत यादव।

सफर ऐसा रहा था IPL 2025 में GT का सफर GT को IPL 2025 के पहले मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद उसने लगातार 4 मैच जीतते हुए जबरदस्त वापसी की थी। वह लीग चरण के 14 मैचों में से 9 में जीत दर्ज करने में सफल रही थी, जबकि 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह एलिमिनेटर मुकाबले में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। टीम ने लीग चरण के समापन पर 18 अंक (+0.254) के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था।