काइल जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर मनाया आक्रामक जश्न

IPL 2026: काइल जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर मनाया आक्रामक जश्न, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 08:56 pm May 01, 202608:56 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से हुआ। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए इए मुकाबले में DC के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने RR के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को महज 4 रन व्यक्तिगत स्कोर पर बोल्ड कर दिया। सूर्यवंशी को आउट कर जैमीसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने काफी आक्रामक जश्न मनाया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।