IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है KKR की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन

﻿इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की छोटी नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को संपन्न हुई। इस नीलामी में IPL इतिहास की सबसे मजूबत टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने संयोजन के हिसाब खिलाड़ियों को खरीदा और अपना दल पूरा किया। KKR की टीम IPL 2025 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसे में आइए नीलामी के बाद KKR की पूरी टीम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालते हैं।

पैसे विदेशी खिलाड़ियों पर KKR ने खर्च किए खूब पैसे KKR के पर्स में सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपये बचे हुए थे। उसने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के लिए KKR ने 9.20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मथीशा पथिराना को KKR ने 18 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब ये टीम काफी मजबूत नजर आ रही है।

प्रदर्शन IPL 2025 में ऐसा था KKR का प्रदर्शन IPL 2024 की विजेता KKR का IPL 2025 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। टीम ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौट पाई। यही कारण रहा कि वह कुल 14 मैचों में से 5 में जीत दर्ज कर पाई और 7 में उसे हार झेलनी पड़ी। 2 मुकाबले अनिर्णित भी रहे। इसके चलते रहाणे के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.305) के साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त करने को मजबूर हुई।

