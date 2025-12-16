IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है KKR की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की छोटी नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को संपन्न हुई। इस नीलामी में IPL इतिहास की सबसे मजूबत टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने संयोजन के हिसाब खिलाड़ियों को खरीदा और अपना दल पूरा किया। KKR की टीम IPL 2025 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसे में आइए नीलामी के बाद KKR की पूरी टीम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालते हैं।
पैसे
विदेशी खिलाड़ियों पर KKR ने खर्च किए खूब पैसे
KKR के पर्स में सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपये बचे हुए थे। उसने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के लिए KKR ने 9.20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मथीशा पथिराना को KKR ने 18 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब ये टीम काफी मजबूत नजर आ रही है।
दल
नीलामी के बाद कुछ ऐसा है KKR का पूरा दल
रिटेन खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। नीलामी में खरीदे: राहुल त्रिपाठी (75 लाख), फिन एलन (2 करोड़), तेजस्वी (3 करोड़), टिम सीफर्ट (1.50 करोड़), कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़), सार्थक रंजन (30 लाख), दक्ष कामरा (30 लाख), रचिन रवींद्र (2 करोड़), प्रशांत सोलंकी (30 लाख), मथीशा पथिराना (18 करोड़), कार्तिक त्यागी (30 लाख), मुस्तफिजुर रहमान (9.20 करोड़), आकाश दीप (1 करोड़)
प्रदर्शन
IPL 2025 में ऐसा था KKR का प्रदर्शन
IPL 2024 की विजेता KKR का IPL 2025 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। टीम ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौट पाई। यही कारण रहा कि वह कुल 14 मैचों में से 5 में जीत दर्ज कर पाई और 7 में उसे हार झेलनी पड़ी। 2 मुकाबले अनिर्णित भी रहे। इसके चलते रहाणे के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.305) के साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त करने को मजबूर हुई।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है KKR की प्लेइंग इलेवन
KKR की टीम नरेन, पॉवेल, ग्रीन और पथिराना के रूप में 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतर सकती है। मनीष को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैभव और हर्षित के रूप में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज हो सकते हैं। संभावित एकादश: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और मथीशा पथीराना।