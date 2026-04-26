IPL 2026: KKR ने LSG को सुपर ओवर में हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

आखिरी ओवर रोमांचक रहा आखिरी ओवर KKR की ओर से कार्तिक त्यागी आखिरी ओवर करने आए। LSG को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 17 रन की दरकार थी। अपनी तेज गति के लिए मशहूर त्यागी ने उस ओवर में लगातार 2 गेंद नोबॉल फेंक दी। रोमांचक ओवर की आखिरी गेंद पर LSG को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी, तब शमी ने छक्का लगाते हुए मैच को सुपर ओवर में धकेल दिया।

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सुपर ओवर सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सकी LSG KKR से सुपर ओवर करने आए सुनील नरेन ने अपनी पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन (0) को बोल्ड किया। दूसरी गेंद पर पंत ने 1 रन बनाया। इसके बाद नरेन ने अपनी तीसरी गेंद पर एडेन मार्करम (0) का विकेट चटकाया। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरे रिंकू ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर जीत दिलाई। बता दें कि LSG से सुपर ओवर करने प्रिंस यादव आए थे।

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आउट अंगकृष रघुवंशी 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से हुए आउट पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने गेंद को मिड-ऑन की दिशा में खेला। वह रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े उनके साथी कैमरून ग्रीन ने उन्हें मना किया। रघुवंशी आधा दौड़कर जब वापस क्रीज की तरफ दौड़ रहे थे, तब मोहम्मद शमी की थ्रो उन पर जा लगी। इसके बाद विपक्षी कप्तान ऋषभ पंत की अपील के बाद थर्ड अंपायर ने रघुवंशी को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' करार दिया।

रिंकू रिंकू ने IPL करियर का छठा अर्धशतक लगाया KKR ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब रिंकू क्रीज पर आए। शीर्षक्रम के लड़खड़ाने के बाद रिंकू ने टीम के मध्यक्रम को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी शुरुआती 20 गेंदों में 17 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद इस बल्लेबाज ने आक्रामक अंदाज दिखाया। वह 51 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। यह उनके IPL करियर का छठा अर्धशतक रहा।

छक्का रिंकू ने आखिरी ओवर में लगाए लगातार 4 छक्के KKR की टीम ने 19 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 129 रन बनाए थे। ऐसे में लय हासिल कर चुके रिंकू ने आखिरी ओवर करने आए दिग्वेश राठी की जमकर खबर ली। उन्होंने राठी के ओवर में लगातार 4 छक्के लगाते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। बता दें कि रिंकू IPL करियर में एक ओवर में 5 छक्के (IPL 2023) लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं।

5 विकेट मोहसिन खान ने लिए 5 विकेट मोहसिन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.80 की रही। उन्होंने रहाणे (10), साइफर्ट (0), ग्रीन (34), पॉवेल (1) और अनुकूल रॉय (0) को अपना शिकार बनाया। KKR के बल्लेबाजों के पास इस खिलाड़ी की घातक गेंदबाजी का कोई जवाब ही नहीं था। IPL 2026 में मोहसिन कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुए मोहसिन मोहसिन के अलावा LSG के लिए 2 और गेंदबाजों ने 5 विकेट हॉल लिए हैं। यश ठाकुर ने IPL 2024 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 3.5 ओवर गेंदबाजी की थी और एक मेडन के साथ 30 रन खर्च किए थे। उनकी इकॉनमी 7.82 की रही थी। मार्क वुड ने IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 4 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 3.50 की थी।

जानकारी पंत ने पूरे किए 250 टी-20 छक्के पंत ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 करियर के 250 छक्के पूरे किए।