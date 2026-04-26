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IPL 2026: रिंकू सिंह ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, आखिरी ओवर में जड़े 4 छक्के
रिंकू ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: रिंकू सिंह ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, आखिरी ओवर में जड़े 4 छक्के

लेखन अंकित पसबोला
Apr 26, 2026
09:36 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 38वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के रिंकू सिंह ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ नाबाद 83 रन बनाए। यह उनके IPL करियर का कुल छठा और इस सीजन में दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। उनके इस अर्धशतक की मदद से KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 155 रन बनाए। रिंकू ने पारी के आखिरी ओवर में 4 छक्के भी लगाए।

पारी 

जोरदार रही रिंकू की पारी 

KKR ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब रिंकू क्रीज पर आए। शीर्षक्रम के लड़खड़ाने के बाद रिंकू ने टीम के मध्यक्रम को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी शुरुआती 20 गेंदों में 17 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद इस बल्लेबाज ने आक्रामक अंदाज दिखाया। वह 51 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए।

छक्के

रिंकू ने आखिरी ओवर में लगाए लगातार 4 छक्के 

KKR की टीम ने 19 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 129 रन बनाए थे। ऐसे में लय हासिल कर चुके रिंकू ने आखिरी ओवर करने आए दिग्वेश राठी की जमकर खबर ली। उन्होंने राठी के ओवर में लगातार 4 छक्के लगाते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। बता दें कि रिंकू IPL करियर में एक ओवर में 5 छक्के (IPL 2023) लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं।

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करियर 

ऐसा है रिंकू का IPL करियर 

रिंकू ने IPL में 2018 से लेकर अब तक 67 मैच खेले हैं और इसकी 58 पारियों में उन्होंने 32.85 की औसत और 144.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,314 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनका उच्चतम स्कोर 83* रन है। रिंकू लीग में 107 चौके और 64 छक्के भी जमा चुके हैं। रिंकू ने इस सीजन में अब तक 7 पारियों में 53.75 की औसत से 215 रन बना चुके हैं।

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