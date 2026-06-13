असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है

असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट के मारे जाने की आशंका

लेखन आबिद खान 12:04 pm Jun 13, 202612:04 pm

क्या है खबर?

असम से बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। यहां के जोरहाट स्थित रौरिया वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआती जानकारी के​ अनुसार, वायुसेना स्टेशन परिसर के भीतर विमान की लैंडिंग के बाद उसमें आग लग। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं, हताहतों को लेकर भी कुछ आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, पायलट की मौत की आशंका जताई जा रही है।