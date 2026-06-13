अभिषेक बनर्जी के घर आधी रात को पहुंची पुलिस, 4 घंटे तलाशी ली; हुआ खूब हंगामा

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सांसद सागरिका घोष ने बताई छापे की पूरी कहानी

TMC सांसद सागरिका घोष ने कहा, 'सुबह 3 बजे पुलिस अभिषेक के घर पहुंची। सुबह 5 बजे आपदा प्रबंधन टीम को ताले तोड़ने के लिए बुलाया गया। सुबह 6:30 बजे दूसरी मंजिल से छत तक तलाशी शुरू, 90 मिनट तक चली। नतीजा? शून्य, कोई सबूत नहीं। कोई गलत काम नहीं। कुछ नहीं। सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध, धमकी और मानसिक प्रताड़ना। ऑपरेशन लोटस हर उस नेता को निशाना बना रहा है, जो भाजपा के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है।'