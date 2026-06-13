ओमान की खाड़ी में क्या एक और जहाज पर हुआ हमला? विदेश मंत्रालय ने बताई सच्चाई

बयान

जहाज के कप्तान ने की सुरक्षित होने की पुष्टि

विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हमने लियाकी फ्रीडम नामक जहाज के मास्टर से बात की है, जिन्होंने पुष्टि की है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और रिपोर्ट की गई जानकारी झूठी है।" वहीं, जहाजरानी महानिदेशालय से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक, जहाज के मालिक से संपर्क किया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि जहाज पर सवार चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और 4 नाविकों की मौत के संबंध में जानकारी गलत है।