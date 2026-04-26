IPL 2026: अंगकृष रघुवंशी 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से हुए आउट, देखें वीडियो

आउट रघुवंशी के विकेट को लेकर हुआ विवाद पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने गेंद को मिड-ऑन की दिशा में खेला। वह रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े उनके साथी कैमरून ग्रीन ने उन्हें मना किया। रघुवंशी आधा दौड़कर जब वापस क्रीज की तरफ दौड़ रहे थे, तब मोहम्मद शमी की थ्रो उन पर जा लगी। इसके बाद विपक्षी कप्तान ऋषभ पंत की अपील के बाद थर्ड अंपायर ने रघुवंशी को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' करार दिया।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें वीडियो What are your thoughts on the Obstructing the field decision in KKR vs LSG match? 📢 pic.twitter.com/oI4abxn4wu — Johns. (@CricCrazyJohns) April 26, 2026

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जानकारी IPL में ये खिलाड़ी हुए हैं 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से आउट क्रिकबज के मुताबिक, रघुवंशी IPL में इस तरह से आउट ओने वाले चौथे बल्लेबाज बने। उनसे पहले यूसुफ पठान (KKR बनाम PWI, 2013), अमित मिश्रा (DC बनाम SRH, 2019), और रविंद्र जडेजा (CSK बनाम RR, 2024) भी इस नियम से आउट हो चुके हैं।

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