'भारत भाग्य विधाता' के फैन हुए नितिन गडकरी

'भारत भाग्य विधाता' के मुरीद हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दर्शकों से की ये खास अपील

लेखन नेहा शर्मा 10:51 am Jun 13, 202610:51 am

क्या है खबर?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनेत्री कंगना रनौत की हालिया रिलीज फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की जमकर सराहना की है। फिल्म के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान गडकरी इस सिनेमाई प्रयास के मुरीद नजर आए और उन्होंने इसके संदेश को बेहद प्रभावशाली बताया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने देश की जनता और विशेषकर युवाओं से एक खास अपील करते हुए कहा कि वे इस फिल्म को जरूर देखें। क्या कुछ बोले गडकरी, आइए जानते हैं।