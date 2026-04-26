IPL 2026: LSG के मोहसिन खान ने पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 38 वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने अपने IPL करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने LSG के लिए इस टूर्नाेमेंट में तीसरा 5 विकेट हॉल लिया। वह IPL के एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी बन गए। ऐसे में आइए उनकेआंकड़ों पर नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही मोहसिन की गेंदबाजी मोहसिन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.80 की रही। उन्होंने अजिंक्य रहाणे (10), टिम साइफर्ट (0), कैमरून ग्रीन (34), रोवमैन पॉवेल (1) और अंकुल रॉय (0) को अपना शिकार बनाया। KKR के बल्लेबाजों के पास इस खिलाड़ी की घातक गेंदबाजी का कोई जवाब ही नहीं था। IPL 2026 में मोहसिन कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं।

गेंदबाज LSG के इन गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल मोहसिन के अलावा LSG के लिए 2 और गेंदबाजों ने 5 विकेट हॉल लिए हैं। यश ठाकुर ने IPL 2024 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 3.5 ओवर गेंदबाजी की थी और एक मेडन के साथ 30 रन खर्च किए थे। उनकी इकॉनमी 7.82 की रही थी। मार्क वुड ने IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 4 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 3.50 की थी।

Advertisement

2026 IPL 2026 में ऐसा रहा है मोहसिन का प्रदर्शन IPL 2026 में मोहसिन 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस संस्करण 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 11.33 की उम्दा औसत के साथ 9 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6.37 की रही है। इस खिलाड़ी ने एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/23 का रहा है। IPL 2025 में मोहसिन चोटिल होने के कारण एक भी मैच नहीं खेल पाए थे।

Advertisement