IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है PBKS की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन

बेन बेन ड्वारशुइस को 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज ड्वारशुइस को PBKS ने 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्रैस 1 करोड़ रुपये था। वह पहले PBKS और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के दल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन लीग में नहीं खेले हैं। ड्वारशुइस ने 175 टी-20 मुकाबलों में 23.35 की औसत और 8.36 की इकॉनमी रेट के से 220 विकेट ले लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा।

PBKS ऐसा है PBKS का पूरा दल रिटेन किए गए खिलाड़ी: अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को जानसन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल। नीलामी में खरीदे: कूपर कॉनली (3 करोड़), प्रवीण दुबे (30 लाख), विशाल निषाद (30 लाख) और बेन ड्वार्शुइस (4.40 करोड़)

जानकारी PBKS के दल में बचे 3.5 करोड़ रुपये नीलामी के जरिए PBKS ने अपने अधिकतम 25 खिलाड़ियों का दल पूरा किया, जिसमें । इसके बावजूद PBKS के दल में 3.5 करोड़ रुपये बच गए।

प्रदर्शन IPL 2025 में उपविजेता रही थी PBKS IPL 2025 में PBKS ने पहले 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज करते हुए उम्दा शुरुआत की थी। उसके बाद टीम ने बाकी 10 में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की और एक मैच अनिर्णित रहा था। वह लीग चरण के 14 में से 9 मैच जीतने में सफल रही। हालांकि, क्वालीफायर-1 में हार झेलने के बाद क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में RCB से हारकर उपविजेता रही थी।