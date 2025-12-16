LOADING...
IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है PBKS की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन
पिछले सीजन में उपविजेता रही थी PBKS (तस्वीर: एक्स/@IPL)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 16, 2025
09:07 pm
अबू धाबी में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में पंजाब किंग्स (PBKS) ने अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों पर दांव लगाए। PBKS ने अपने ज्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था और यही कारण रहा कि टीम ने नीलामी में 8 करोड़ रुपये खर्च किए। दिलचस्प रूप से PBKS ने नीलामी के जरिए अपने दोनों विदेशी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खरीदे। नीलामी के बाद PBKS की टीम पर एक नजर डालते हैं।

बेन ड्वारशुइस को 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा

नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज ड्वारशुइस को PBKS ने 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्रैस 1 करोड़ रुपये था। वह पहले PBKS और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के दल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन लीग में नहीं खेले हैं। ड्वारशुइस ने 175 टी-20 मुकाबलों में 23.35 की औसत और 8.36 की इकॉनमी रेट के से 220 विकेट ले लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा।

ऐसा है PBKS का पूरा दल

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को जानसन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल। नीलामी में खरीदे: कूपर कॉनली (3 करोड़), प्रवीण दुबे (30 लाख), विशाल निषाद (30 लाख) और बेन ड्वार्शुइस (4.40 करोड़)

PBKS के दल में बचे 3.5 करोड़ रुपये 

नीलामी के जरिए PBKS ने अपने अधिकतम 25 खिलाड़ियों का दल पूरा किया, जिसमें । इसके बावजूद PBKS के दल में 3.5 करोड़ रुपये बच गए।

IPL 2025 में उपविजेता रही थी PBKS

IPL 2025 में PBKS ने पहले 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज करते हुए उम्दा शुरुआत की थी। उसके बाद टीम ने बाकी 10 में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की और एक मैच अनिर्णित रहा था। वह लीग चरण के 14 में से 9 मैच जीतने में सफल रही। हालांकि, क्वालीफायर-1 में हार झेलने के बाद क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में RCB से हारकर उपविजेता रही थी।

ऐसी हो सकती है बेस्ट प्लेइंग इलेवन 

PBKS की टीम से प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह के रूप में सलामी बल्लेबाज होंगे। तेज गेंदबाजी की अगुआई अर्शदीप सिंह और स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा युजवेंद्र चहल के कंधो पर होगा। बेस्ट प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कॉनली को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

