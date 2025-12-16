LOADING...
IPL 2026 नीलामी: बेन ड्वारशुइस को PBKS ने 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा 
लेखन अंकित पसबोला
Dec 16, 2025
08:50 pm
क्या है खबर?

अबू धाबी में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को PBKS ने 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्रैस 1 करोड़ रुपये था। वह पहले PBKS और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के दल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन लीग में नहीं खेले हैं। वह बिग बैश लीग (BBL) में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। आइए उनके टी-20 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

ऐसा रहा है द्वारशुइस का टी-20 करियर

ड्वारशुइस ने 175 टी-20 मुकाबलों में 23.35 की औसत और 8.36 की इकॉनमी रेट के से 220 विकेट ले लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 22.85 की औसत और 9.32 की इकॉनमी रेट के साथ 20 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 36 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

