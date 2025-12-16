IPL 2026 नीलामी: बेन ड्वारशुइस को PBKS ने 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा 

आंकड़े

ऐसा रहा है द्वारशुइस का टी-20 करियर

ड्वारशुइस ने 175 टी-20 मुकाबलों में 23.35 की औसत और 8.36 की इकॉनमी रेट के से 220 विकेट ले लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 22.85 की औसत और 9.32 की इकॉनमी रेट के साथ 20 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 36 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।