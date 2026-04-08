IPL 2026: GT ने रोमांचक मैच में DC को 1 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला साई सुदर्शन (12) के जल्दी आउट होने के बाद शुभमन गिल (70), जोस बटलर (52) और वाशिंगटन सुदंर (55) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में पथुम निसांका (41) और राहुल ने पहले विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी करते हुए उम्दा शुरुआत दिलाई। इसके बाद नितीश राणा (5) और समीर रिजवी (0) जल्दी आउट हुए। संकट की घड़ी में राहुल (92) और मिलर (41*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

गिल गिल ने लगाया अपना 27वां अर्धशतक गिल ने 45 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 155.56 की रही। उन्होंने इस संस्करण में अपना पहला अर्धशतक लगाया। गिल GT के लिए 2,500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने अब तक इस टीम के लिए 62 मुकाबले खेले हैं और इसकी 62 पारियों में 46.50 की औसत और 149.85 की स्ट्राइक रेट से 2,558 रन बनाने में सफल रहे हैं।

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बटलर बटलर ने IPL में अपना 25वां अर्धशतक जड़ा अरुण जेटली स्टेडियम में GT ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब बटलर क्रीज पर आए। उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए बटलर 27 गेंदों में 52 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए।

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छक्के बटलर ने टी-20 में पूरे किए अपने 600 छक्के बटलर ने अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में अपने 600 छक्के पूरे किए। क्रिकइंफो के अनुसार, बटलर के नाम अब 496 टी-20 मैचों की 467 पारियों में 34.98 की औसत से 13,961 रन बनाए हैं। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 146.24 का रहा है। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपना 99वां अर्धशतक लगाया। वह इस प्रारूप में 8 शतक भी लगा चुके हैं।

सुंदर सुंदर ने IPL में अपना पहला अर्धशतक लगाया सुंदर ने मैच में 32 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 171.88 की रही। उन्हें मुकेश कुमार ने पवेलियन भेजा। यह उनके IPL करियर का पहला अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 60 गेंदों में 104 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स के साथ उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन जोड़ दिए।

राहुल शतक से चूके केएल राहुल राहुल ने मैच में 52 गेंदों का सामना किया और 92 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 176.92 की रही। इस खिलाड़ी ने डेविड मिलर के साथ 20 गेंदों में 35 और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 16 गेंदों में 26 रन भी जोड़े। इस संस्करण के पहले 2 मैच में राहुल कुछ खास नहीं कर पाए थे और उनका बल्ला खामोश रहा था।

गेंदबाजी राशिद खान ने लिए 3 विकेट राशिद ने अपने शुरुआती 2 ओवर में बिना कोई विकेट लिए सिर्फ 9 रन दिए थे। इस लेग स्पिनर ने अपने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर नितीश राणा को आउट करते हुए विकेटों का खाता कोला। उन्होंने 5वीं गेंद पर समीर रिजवी (0) को आउट किया। इस अफगानी दिग्गज ने अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर विपक्षी कप्तान अक्षर पटेल (2) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए।

मिलर मिलर की गलती से हारी DC DC को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर मिलर ने शॉट लगाया और इसके बावजूद सिंगल लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मिलर कोई शॉट नहीं लगा सके और रन दौड़ने के प्रयास में कुलदीप यादव रन आउट हुए। विकेटकीपर बटलर ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए कुलदीप को रन आउट किया और टीम की जीत सुनिश्चित की।