बाॅबी देओल ने वायरल खबरों का सच बताया

आलिया संग अनबन की खबरों पर बॉबी देओल बोले- लोग वेल्ले बैठे, साबित नहीं कर सकता

लेखन ज्योति सिंह 10:41 am Jun 01, 202610:41 am

क्या है खबर?

बॉबी देओल इन दिनों आगामी फिल्म 'बंदर' को लेकर चर्चा में हैं, जो 5 जून को रिलीज हाे रही है। इसके अलावा उन्हें आलिया भट्‌ट की फिल्म 'अल्फा' में देखा जाएगा जिसमें शरवरी भी मुख्य किरदार में शामिल हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि फिल्म के सेट पर बॉबी और आलिया के बीच अनबन हुई थी। फैंस ने भी दोनों सितारों के बीच तनाव होने की अटकलें लगाईं। अब बॉबी ने खुद प्रतिक्रिया दी है।