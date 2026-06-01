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IPL 2026 में शुभमन गिल का प्रदर्शन और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स 
शानदार रहा गिल का प्रदर्शन (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 में शुभमन गिल का प्रदर्शन और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स 

लेखन अंकित पसबोला
Jun 01, 2026
11:24 am
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम उपविजेता रही। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में GT को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 5 विकेट से हार मिली। GT के कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, वह फाइनल में बड़ी पारी नहीं खेल सके और 10 रन बनाकर आउट हुए। इस सीजन में गिल के प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन 

इस सीजन में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने गिल 

गिल ने 16 मैचों की 16 पारियों में लगभग 45 की औसत और 163.02 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 732 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए। इस सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा है। इस सीजन में उनके बल्ले से 33 छक्के भी निकले। IPL 2026 में उनसे ज्यादा रन सिर्फ राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी (776 रन) ने बनाए।

शतक 

IPL प्लेऑफ में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज  

गिल ने दूसरे क्वालीफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शतक (104) लगाया। गिल IPL प्लेऑफ में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ भी प्लेऑफ मुकाबले में शतक लगाया था। इससे पहले मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, रिद्धिमान साहा, शेन वॉटसन, रजत पाटीदार और जोस बटलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी इस प्रतिष्ठित लीग के प्लेऑफ में शतक लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी 2 शतक नहीं बना पाया था।

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रिकॉर्ड 

IPL प्लेऑफ में सबसे तेज शतक

गिल अब IPL प्लेऑफ में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में RCB के कप्तान रजत पाटीदार को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 49 गेंदों में यह कारनामा किया था। सूची में गिल और रिद्धिमान साहा ही दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने भी 49-49 गेंदों में शतक जड़ा था। इसी तरह वीरेंद्र सहवाग (50 गेंद) तीसरे और मुरली विजय (51 गेंद) चौथे नंबर पर हैं।

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करियर 

शानदार रहा है गिल का IPL करियर 

गिल ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेला था। वह अब तक 134 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 131 पारियों में 40.33 की औसत और 142.08 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,598 रन बनाए हैं। गिल के बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन रहा है। वह 446 चौके और 152 छक्के जड़ चुके हैं।

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