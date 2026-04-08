IPL 2026: जोस बटलर ने DC के खिलाफ लगाया अर्धशतक, टी-20 में पूरे किए 600 छक्के
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के जोस बटलर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 52 रन की उम्दा पारी खेली। यह उनके IPL करियर का कुल 25वां अर्धशतक साबित हुआ। DC के विरुद्ध यह उनके बल्ले से निकलने वाला चौथा अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही बटलर की पारी
अरुण जेटली स्टेडियम में GT ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब बटलर क्रीज पर आए। उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए बटलर 27 गेंदों में 52 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए।
जानकारी
बटलर ने DC के खिलाफ लगाया चौथा अर्धशतक
बटलर ने DC के खिलाफ अब तक 16 मैच खेले हैं, इसकी 15 पारियों में उन्होंने 43.23 की औसत और 164.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 562 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए।
करियर
शानदार रहा है बटलर का IPL करियर
बटलर ने साल 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 124 मैच में करीब 40 की औसत और 149.57 की स्ट्राइक रेट से 4₹236 रन बना चुके हैं। इसमें 7 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन का रहा है। इसके अलावा, वह लीग में अब तक 418 चौके और 192 छक्के भी जड़ चुके हैं।
छक्के
बटलर ने टी-20 में पूरे किए अपने 600 छक्के
बटलर ने अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में अपने 600 छक्के पूरे किए। क्रिकइंफो के अनुसार, बटलर के नाम अब 496 टी-20 मैचों की 467 पारियों में 34.98 की औसत से 13,961 रन बनाए हैं। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 146.24 का रहा है। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपना 99वां अर्धशतक लगाया। वह इस प्रारूप में 8 शतक भी लगा चुके हैं।