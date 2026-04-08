LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 
IPL 2026: वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 
वाशिंगटन सुंदर ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Apr 08, 2026
09:50 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (55) खेली। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस टूर्नामेंट में उनका पहला ही अर्धशतक रहा। उनकी शानदार पारी के दम पर ही GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210/4 का स्कोर बनाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी

ऐसी रही सुंदर की पारी और साझेदारी 

सुंदर ने मैच में 32 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 171.88 की रही। उन्हें मुकेश कुमार ने पवेलियन भेजा। इस खिलाड़ी ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 60 गेंदों में 104 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स के साथ उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन जोड़ दिए। गिल मैच में 45 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

ऐसा रहा है सुंदर का IPL करियर 

सुंदर ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2017 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 16.33 की औसत और 129.23 की स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाने में सफल रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 64 पारियों में 36.57 की औसत से 40 विकेट भी चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.71 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/16 का रहा है।

Advertisement