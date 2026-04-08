IPL 2026: वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही सुंदर की पारी और साझेदारी

सुंदर ने मैच में 32 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 171.88 की रही। उन्हें मुकेश कुमार ने पवेलियन भेजा। इस खिलाड़ी ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 60 गेंदों में 104 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स के साथ उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन जोड़ दिए। गिल मैच में 45 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुए।