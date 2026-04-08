IPL 2026: शुभमन गिल ने DC के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक, हासिल की ये उपलब्धि 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 70 रन की उम्दा पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 27वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। DC के विरुद्ध यह उनके बल्ले से निकलने वाला चौथा अर्धशतक रहा। इस बीच वह GT के पहले बल्लेबाज बने, जिन्होंने 2,500 रन भी पूरे कर लिए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी गिल ने 45 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 155.56 की रही। उन्होंने इस संस्करण अपना पहला अर्धशतक लगाया। तीसरे विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने जोस बटलर के साथ 32 गेंदों में 60 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर केवल 60 गेंदों में 104 रन जोड़ दिए। उन्हें लुंगी एनगिडी ने अपना शिकार बनाया। गिल पिछला मुकाबला नहीं खेले थे।

रन गिल GT के लिए 2,500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज गिल GT के लिए 2,500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने अब तक इस टीम के लिए 62 मुकाबले खेले हैं और इसकी 62 पारियों में 46.50 की औसत और 149.85 की स्ट्राइक रेट से 2,558 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन है। गिल के बाद GT के लिए सबसे ज्यादा रन (1,891) सुदर्शन के बल्ले से आए हैं।

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