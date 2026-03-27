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IPL 2026: RCB के खिलाफ इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े
RCB के खिलाफ जसप्रीत बुमराह के आंकड़े कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: RCB के खिलाफ इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार
Mar 27, 2026
06:15 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है। एक बार फिर मुकाबले रोमांच के चरम पर पहुंचने वाले हैं। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ कुछ गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आता है। इन गेंदबाजों ने समय-समय पर अपनी घातक गेंदबाजी से RCB के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ऐसे में आइए RCB के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1

जसप्रीत बुमराह और संदीप शर्मा (29-29 विकेट) 

पहले स्थान पर संयुक्त रूप से मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और राजस्थान रॉयल्स (RR) के संदीप शर्मा हैं। बुमराह ने पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने 20 पारियों में 20.03 की औसत के साथ 29 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 7.44 की रही है। बुमराह ने एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/21 का रहा है। संदीप ने 21 पारियों में 22.79 की औसत के साथ 29 विकेट चटकाए हैं।

#2

सुनील नरेन (27 विकेट) 

इस सूची में दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नरेन हैं। उन्होंने RCB के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2012 में खेला था। नरेन ने 22 मैच की 21 पारियों में 20.81 की औसत से 27 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.69 की रही है। नरेन ने RCB के खिलाफ 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है।

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#3

रविंद्र जडेजा (26 विकेट) 

सूची में तीसरे स्थान पर RR के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने RCB के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। जडेजा ने 35 मैच की 31 पारियों में 29.38 की औसत से 26 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.49 की रही है। जडेजा RCB के खिलाफ 4 या 5 विकेट हॉल लेने में सफल नहीं हो पाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 का रहा है।

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#4

रविचंद्रन अश्विन (25 विकेट)

चौथे स्थान पर CSK के एक और पूर्व अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं। CSK के अलावा यह खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स (DC), पंजाब किंग्स (PBKS), राइजिंग पुणे सुपरजायंट और RR की टीम का भी हिस्सा रहा है। RCB के खिलाफ अश्विन ने पहला मुकाबला 2010 के IPL में खेला था। उन्होंने अब तक 29 पारियों में 27.88 की औसत और 7.04 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट झटके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 का रहा है।

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