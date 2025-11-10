IPL 2026 की नीलामी भी भारत में नहीं होगी, जानिए किस देश में होगा आयोजन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले संस्करण से पहले दिसंबर 2025 में छोटी नीलामी होनी है, जिसमें सभी टीमें अपनी जरूरतों के हिसाब से खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगी। ऐसी खबर है कि इस बार भी ये नीलामी भारत में नहीं होने वाली है। खबरों के मुताबिक, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में अबू धाबी में नीलामी के आयोजित होने की संभावना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
लगातार तीसरे साल भारत से बाहर होगी नीलामी
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, लगातार तीसरे साल नीलामी भारत से बाहर होने वाली है और 15 या 16 दिसंबर नीलामी की संभावित तारीख है। बता दें कि पिछली 2 नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा (2024) और दुबई (2023) में की गई थी। नीलामी से पहले सभी टीमों को खिलाड़ियों को रिटेन करने की जानकारी देनी है और 15 दिसंबर रिटेंशन की आखिरी तारीख होने वाली है।
CSK
CSK से ट्रेड
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को छोड़कर अन्य टीमों के खिलाड़ियों को रिलीज करने की कम उम्मीद है। CSK अपने अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को RR से ट्रेड कर सकती है और बदले में संजू सैमसन को अपने साथ शामिल कर सकती है। इस संभावित ट्रेड पर सबकी नजरें हैं। ऐसी भी खबर है कि CSK का टीम प्रबंधन दीपक हूडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कर्रन और डेवोन कॉनवे को रिलीज कर सकती हैं।
रिलीज
ये खिलाड़ी भी हो सकते हैं रिलीज
अन्य खिलाड़ियों में टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को नई फ्रेंचाइजी की तलाश करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फ्रेंचाइजी के बीच चल रही चर्चा के अनुसार, कैमरून ग्रीन नीलामी में सबसे चर्चित नामों में से एक होने की उम्मीद है। चोट के कारण पिछली नीलामी में शामिल न होने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पर सबकी नजरें रहने वाली हैं।