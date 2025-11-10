प्रथम श्रेणी क्रिकेट: एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगा चुके हैं ये बल्लेबाज
क्या है खबर?
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आमतौर पर बल्लेबाज टिककर खेलने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं, जो लाल गेंद के इस प्रारूप में भी आक्रामक बल्लेबाजी करने से नहीं चूकते। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मेघालय के आकाश चौधरी ने एक ओवर में ही 6 छक्के लगाने का कारनामा कर दिखाया। इस बीच प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
आकाश चौधरी (रणजी ट्रॉफी 2025-26)
आकाश ने मैच में कुल 8 छक्के लगाए, जिनमें से 6 एक ही ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर लिमार दाबी के खिलाफ आए। आकाश नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे जब मेघालय का स्कोर 576/6 था। उन्होंने आते ही तूफानी अंदाज़ में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 628/6 तक पहुंचाया, जिसके बाद पारी घोषित कर दी गई। अकाश ने 14 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक (11 गेंदों में) का रिकॉर्ड भी बनाया।
#2
रवि शास्त्री (रणजी ट्रॉफी 1985)
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री भी घरेलू क्रिकेट के दौरान ये कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 1985 में बॉम्बे की टीम से खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ तिलक राज के ओवर में लगातार 6 छक्के लगाए थे। उन्होंने 123 गेंदों में नाबाद 200 रन की पारी खेली थी। उनके दोहरे शतक की बदौलत बॉम्बे ने अपनी दूसरी पारी 457/5 के स्कोर पर घोषित की थी। वानखेड़े स्टेडियम में हुआ वो मैच ड्रॉ रहा था।
#3
गैरी सोबर्स (काउंटी चैंपियनशिप 1968)
पूर्व कैरेबियाई दिग्गज गैरी सोबर्स प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने नॉटिंघमशायर से खेलते हुए काउंटी चैंपियनशिप 1968 में ग्लेमोर्गन के मैल्कम नैश के ओवर में ये कारनामा किया था। टीम की कप्तानी करते हुए सोबर्स ने पहली पारी में 76 रन और दूसरी पारी में 72 रन बनाए थे। उस मैच को नॉटिंघमशायर ने 166 रन से जीता था।
जानकारी
माइक प्रॉक्टर भी लगा चुके हैं 6 लगातार छक्के
दक्षिण अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप 1979 में समरसेट के डेनिस ब्रेकवेल के खिलाफ ऐसा किया था। हालांकि, उन्होंने 2 अलग-अलग ओवरों को मिलाकर के 6 छक्के लगाए थे।