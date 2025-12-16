IPL 2026 नीलामी: कौन है मुकुल चौधरी और तेजस्वी सिंह दहिया, जो करोड़ों में बिके? 

घरेलू

टी-20 क्रिकेट में कमाल के हैं मुकुल के आंकड़े

मुकुल की घरेलू क्रिकेट में निरंतर शानदार प्रदर्शन और तेजी से रन बनाने की क्षमता ने फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींचा। 21 वर्षीय राजस्थान के इस खिलाड़ी ने अब तक टी-20 में सिर्फ 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 42 की औसत और 165.35 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 अर्धशतक है। नीलामी वाले दिन उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए।