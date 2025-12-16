IPL 2026 नीलामी: कौन है मुकुल चौधरी और तेजस्वी सिंह दहिया, जो करोड़ों में बिके? 

LOADING...
मुकुल चौधरी राजस्थान के खिलाड़ी हैं

लेखन आदर्श कुमार
Dec 16, 2025
06:19 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में कई अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है। इनमें 2 विकेटकीपर बल्लेबाज खास चर्चा में रहे, मुकुल चौधरी और तेजस्वी सिंह दहिया। मुकुल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने तेजस्वी पर 3 करोड़ रुपये खर्च किए। खास बात यह रही कि दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था। दोनों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है।

घरेलू

टी-20 क्रिकेट में कमाल के हैं मुकुल के आंकड़े 

मुकुल की घरेलू क्रिकेट में निरंतर शानदार प्रदर्शन और तेजी से रन बनाने की क्षमता ने फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींचा। 21 वर्षीय राजस्थान के इस खिलाड़ी ने अब तक टी-20 में सिर्फ 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 42 की औसत और 165.35 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 अर्धशतक है। नीलामी वाले दिन उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए।

टी-20

तेजस्वी के टी-20 करियर पर एक नजर 

अपने अब तक के छोटे करियर में तेजस्वी ने 6 टी-20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 168.65 के शानदार स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका औसत 56.50 का रहा है और इस दौरान उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है। दिल्ली क्रिकेट टीम के इस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अपनी टीम के लिए फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया है और दबाव में उपयोगी पारियां खेली हैं।

मुकुल LSG के लिए खेलेंगे

