IPL 2026 नीलामी: रहमानुल्लाह गुरबाज पर किसी टीम ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, जानिए उनके आंकड़े

प्रदर्शन

IPL में कैसा रहा है गुरबाज का प्रदर्शन?

गुरबाज ने इस लीग में अब तक KKR का ही प्रतिनिधित्व किया है। पिछले संस्करण उन्होंने KKR के लिए 5 मैचों में 18.50 की औसत से 74 रन बनाए थे, जिसमें कोई अर्धशतक नहीं था। वह अब तक 19 मैचों में 134.94 की स्ट्राइक रेट से 363 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 81 रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 17 शिकार किए हैं।