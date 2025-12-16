IPL 2026 नीलामी: रहमानुल्लाह गुरबाज पर किसी टीम ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026 नीलामी: रहमानुल्लाह गुरबाज पर किसी टीम ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पर किसी टीम ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। गुरबाज ने अपना बेस प्राइस डेढ़ करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि IPL 2025 में गुरबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2 करोड़ रुपये के ब्रेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन उनके कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए टीम ने इस बार उन्हें रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है गुरबाज का प्रदर्शन?
गुरबाज ने इस लीग में अब तक KKR का ही प्रतिनिधित्व किया है। पिछले संस्करण उन्होंने KKR के लिए 5 मैचों में 18.50 की औसत से 74 रन बनाए थे, जिसमें कोई अर्धशतक नहीं था। वह अब तक 19 मैचों में 134.94 की स्ट्राइक रेट से 363 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 81 रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 17 शिकार किए हैं।
करियर
कैसा रहा है गुरबाज का टी-20 करियर?
गुरबाज ने अपने टी-20 करियर में कुल 245 मैचों में 25.05 की औसत और 145.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,939 रन बनाए है। उन्होंने 2 शतक और 36 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 121* रन का रहा है। वह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 80 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 134.83 की स्ट्राइक रेट से 2,067 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है।