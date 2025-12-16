IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिक सके जॉनी बेयरस्टो, जानिए कैसे हैं आंकड़े

प्रदर्शन

IPL में कैसा रहा है बेयरस्टो का प्रदर्शन?

बेयरस्टो इस लीग में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने MI के लिए 2 मैचों में 42.50 की औसत से 85 रन बनाए थे। वह इस लीग में कुल 52 मैचों में 34.87 की औसत और 146.70 की स्ट्राइक रेट से 1,674 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 114 रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे 21 कैच समेत कुल 25 शिकार किए हैं।