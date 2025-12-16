IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिक सके जॉनी बेयरस्टो, जानिए कैसे हैं आंकड़े

IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिक सके जॉनी बेयरस्टो, जानिए कैसे हैं आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को कोई खरीदार नहीं मिल सका। बेयरस्टो ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि IPL 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें 5 करोड़ रुपये में रयान रिकेल्टन के प्रतिस्थापन के रूप में अपने साथ जोड़ा था। हालांकि, टीम ने उनके सामान्य प्रदर्शन को देखते हुए इस बार रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है बेयरस्टो का प्रदर्शन?
बेयरस्टो इस लीग में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने MI के लिए 2 मैचों में 42.50 की औसत से 85 रन बनाए थे। वह इस लीग में कुल 52 मैचों में 34.87 की औसत और 146.70 की स्ट्राइक रेट से 1,674 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 114 रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे 21 कैच समेत कुल 25 शिकार किए हैं।
करियर
ऐसा है बेयरस्टो का टी-20 करियर
बेयरस्टो ने अपने टी-20 करियर में कुल 248 मैच खेले हैं, जिसकी 231 पारियों में 30.76 की औसत से 6,000 रन बनाए है। उन्होंने 5 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 116 रन का रहा है। वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 80 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 29.83 की औसत और 137.53 की स्ट्राइक रेट से 1,671 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 10 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 90 रन का रहा है।