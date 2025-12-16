IPL 2026 नीलामी: पथुम निसांका को DC ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा

2025

इस साल खूब चला है निसांका का बल्ला

निसांका 2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस साल 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36.76 की औसत के साथ 625 रन बनाए हैं। इस मामले में उनकी स्ट्राइक रेट 149.16 है। वह इस साल 1 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनके अलावा कोई अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज इस साल 500 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है। निसांका ने पिछले साल 19 पारियों में 36.58 की औसत से 622 रन बनाए थे।