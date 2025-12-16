IPL 2026 नीलामी: पथुम निसांका को DC ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा

IPL 2026 नीलामी: पथुम निसांका को DC ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
अबू धाबी में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के पथुम निसांका को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था। उनके नाम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भी दिलचस्पी दिखाई लेकिन आखिरकार DC ने उन्हें अपने साथ शामिल किया। वह पिछले कुछ समय में श्रीलंका से निरंतर बेहतर रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। आइए उनके टी-20 करियर पर एक नजर डालते हैं।
2025
इस साल खूब चला है निसांका का बल्ला
निसांका 2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस साल 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36.76 की औसत के साथ 625 रन बनाए हैं। इस मामले में उनकी स्ट्राइक रेट 149.16 है। वह इस साल 1 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनके अलावा कोई अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज इस साल 500 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है। निसांका ने पिछले साल 19 पारियों में 36.58 की औसत से 622 रन बनाए थे।
आंकड़े
शानदार रहा है निसांका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
निसांका ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक 79 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 31.68 की औसत से 2,345 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 18 अर्धशतक लगाए। वह श्रीलंका की ओर से इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।