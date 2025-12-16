IPL 2026 नीलामी: जेसन होल्डर को गुजरात टाइटंस ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी जेसन होल्डर को गुजरात टाइटंस (GT) ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। 34 साल का यह खिलाड़ी आखिरी बार IPL 2023 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए नजर आया था। वह इस लीग में 5 टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। IPL 2024 और 2025 में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया था।
करियर
ऐसा रहा है होल्डर का IPL करियर
होल्डर ने अब तक 46 IPL मुकाबले खेले हैं और इसकी 46 पारियों में 27.56 की औसत से 53 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/52 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 27 पारियों में 122.74 की स्ट्राइक रेट 259 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 47* रन है। होल्डर टी-20 क्रिकेट के शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं।
टी-20
होल्डर के टी-20 करियर पर एक नजर
होल्डर ने 325 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 318 पारियों मे 27.01 की औसत से 344 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 11 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/27 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 242 पारियों में 134.92 की स्ट्राइक रेट से 3,133 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 69 रन रहा है।