IPL 2026 नीलामी: जेसन होल्डर को गुजरात टाइटंस ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन आदर्श कुमार 07:06 pm Dec 16, 202507:06 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी जेसन होल्डर को गुजरात टाइटंस (GT) ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। 34 साल का यह खिलाड़ी आखिरी बार IPL 2023 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए नजर आया था। वह इस लीग में 5 टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। IPL 2024 और 2025 में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया था।