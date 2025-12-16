IPL 2026 नीलामी: फजलहक फारूकी को नहीं मिला खरीदार

प्रदर्शन

IPL में कैसा रहा है फारूकी का प्रदर्शन?

फारूकी लीग में अब तक 2 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण में वह RR के लिए 5 मैचों में 12.35 की इकॉनमी के साथ बेहद महंगे रहे थे और कोई विकेट नहीं ले पाए थे। वह अब तक 12 मैचों में 72.83 की औसत और 10.32 की इकॉनमी से केवल 6 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 32 रन देकर 2 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 254 गेंदों में 437 रन खर्च किए हैं।