IPL 2026 नीलामी: फजलहक फारूकी को नहीं मिला खरीदार
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी को कोई खरीदार नहीं मिला। फारूकी ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने उन्हें 2 करोड़ रुपये के ब्रेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा था। हालांकि, वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए और इस बार टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है फारूकी का प्रदर्शन?
फारूकी लीग में अब तक 2 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण में वह RR के लिए 5 मैचों में 12.35 की इकॉनमी के साथ बेहद महंगे रहे थे और कोई विकेट नहीं ले पाए थे। वह अब तक 12 मैचों में 72.83 की औसत और 10.32 की इकॉनमी से केवल 6 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 32 रन देकर 2 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 254 गेंदों में 437 रन खर्च किए हैं।
करियर
ऐसा है फारूकी का टी-20 करियर
फारूकी ने अपने टी-20 करियर में 143 मैच खेले हैं, जिसकी 142 पारियों में 20.85 की औसत और 7.42 की इकॉनमी से 180 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। वह 4 बार 5 विकेट और 5 बार 4 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/9 का रहा है। वह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 19.77 की औसत से 63 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वह एक बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं।