IPL 2026 नीलामी: जोश इंग्लिश को LSG ने 8.60 करोड़ रुपये में खरीदा

करियर

ऐसा रहा है इंग्लिश का IPL करियर

IPL में इंग्लिश ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं। इसकी 11 पारियों में 30.88 की औसत और 162.57 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73 रन रहा है। बिग बैश लीग (BBL) में इस खिलाड़ी ने 78 मुकाबले खेले हैं और इसकी 72 पारियों में 29.50 की औसत और 140.18 की स्ट्राइक रेट से 1,800 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले हैं।