IPL 2026 नीलामी: जोश इंग्लिश को LSG ने 8.60 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने बोली लगाते हुए 8.60 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। इंग्लिश ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। बता दें, IPL 2025 में यह खिलाड़ी पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम का हिस्सा था और उनका प्रदर्शन भी कमाल का रहा था। इसके बावजूद PBKS ने उन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया था।
करियर
ऐसा रहा है इंग्लिश का IPL करियर
IPL में इंग्लिश ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं। इसकी 11 पारियों में 30.88 की औसत और 162.57 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73 रन रहा है। बिग बैश लीग (BBL) में इस खिलाड़ी ने 78 मुकाबले खेले हैं और इसकी 72 पारियों में 29.50 की औसत और 140.18 की स्ट्राइक रेट से 1,800 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले हैं।
टी-20
ऐसा रहा है इंग्लिश का टी-20 करियर
इंग्लिश ने अपने टी-20 करियर में कुल 162 मैच खेले हैं, जिसकी 152 पारियों में 29.68 की औसत से 3,853 रन बनाए है। उन्होंने 4 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 118* रन का रहा है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 41 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 159.26 की स्ट्राइक रेट से 911 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 110 रन का रहा है।