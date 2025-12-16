IPL 2026 नीलामी: जेमी स्मिथ को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े 

IPL 2026 नीलामी: जेमी स्मिथ को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ को कोई खरीदार नहीं मिल पाया। स्मिथ का नाम नीलामी में 2 बार आया, हालांकि दोनों बार किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। स्मिथ अभी तक IPL में नहीं खेले हैं। हालांकि, उनका टी-20 करियर काफी प्रभावशाली रहा है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
द हंड्रेड में शानदार रहा है जेमी का प्रदर्शन
जेमी ने अभी तक कोई भी IPL मुकाबला नहीं खेला है। उनका द हंड्रेड और इंटरनेशनल टी-20 लीग (ILT20) में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने द हंड्रेड में 19 मैचों में 23.94 की औसत और 164.50 की स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। इसमें 60 के उच्चतम स्कोर से साथ 3 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने ILT20 में 12 मैचों में 129.83 की स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए हैं। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 43 रन का रहा है।
करियर
कैसा रहा है जेमी का टी-20 करियर?
जेमी ने अपने टी-20 करियर में कुल 97 मैच खेले हैं, जिसकी 82 पारियों में 24.44 की औसत और 144.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,687 रन बनाए है। उन्होंने 9 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87 रन का रहा है। वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 194.02 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 1 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 60 रन का रहा है।