IPL 2026 नीलामी: जेमी स्मिथ को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े 

प्रदर्शन

द हंड्रेड में शानदार रहा है जेमी का प्रदर्शन

जेमी ने अभी तक कोई भी IPL मुकाबला नहीं खेला है। उनका द हंड्रेड और इंटरनेशनल टी-20 लीग (ILT20) में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने द हंड्रेड में 19 मैचों में 23.94 की औसत और 164.50 की स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। इसमें 60 के उच्चतम स्कोर से साथ 3 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने ILT20 में 12 मैचों में 129.83 की स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए हैं। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 43 रन का रहा है।