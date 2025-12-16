पिछले सीजन में LSG से खेले थे बिश्नोई (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 नीलामी: रवि बिश्नोई को RR ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 04:12 pm Dec 16, 2025

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेले थे, जिसमें उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद उन्हें LSG ने रिटेन नहीं किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।