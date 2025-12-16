IPL 2026 नीलामी: रवि बिश्नोई को RR ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा

IPL 2026 नीलामी: रवि बिश्नोई को RR ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेले थे, जिसमें उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद उन्हें LSG ने रिटेन नहीं किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा है बिश्नोई का IPL करियर
IPL 2025 में बिश्नोई ने 11 मैचों में 44.55 की औसत और 10.83 की इकॉनमी रेट के साथ 9 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2020 में अपना IPL डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 77 मैच खेल लिए हैं, जिसमें 31.06 के औसत और 8.21 के इकॉनमी रेट से 72 विकेट ले लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है।
आंकड़े
भारत से 42 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं बिश्नोई
25 वर्षीय बिश्नोई भारत की ओर से 50 से अधिक विकेट ले चुके हैं। उनके नाम अब 42 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 19.37 की उम्दा औसत और 7.35 की इकॉनमी रेट के साथ 61 विकेट हो गए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। इस युवा लेग स्पिनर ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 2022 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।