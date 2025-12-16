पिछले सीजन में RR से खेले थे हसरंगा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 नीलामी: वनिंदू हसरंगा को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 03:13 pm Dec 16, 202503:13 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा। हसरंगा पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेले थे, जिसमें उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। वह IPL के अलावा दुनिया भर की अन्य कई फ्रेंचाइजी लीग में भी खेल चुके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।