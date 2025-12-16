IPL 2026 नीलामी: वनिंदू हसरंगा को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

IPL 2026 नीलामी: वनिंदू हसरंगा को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा। हसरंगा पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेले थे, जिसमें उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। वह IPL के अलावा दुनिया भर की अन्य कई फ्रेंचाइजी लीग में भी खेल चुके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
कैसा रहा है हसरंगा का IPL करियर?
हसरंगा ने IPL में अब तक 37 मुकाबले खेले हैं। इसकी 37 पारियों में 24.32 की औसत और 8.41 की इकॉनमी रेट से 46 विकेट लेने में सफल रहे हैं। हसरंगा के नाम 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल भी है। इस लीग में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 का रहा है। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में वह अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं।
आंकड़े
शानदार रहा है हसरंगा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
हसरंगा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर रहे हैं। वह 90 मैचों में 15.86 की उम्दा औसत से 146 विकेट लेकर 20 ओवरों के क्रिकेट में श्रीलंकाई टीम के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनकी इकॉनमी रेट भी 7 से कम (6.95) रही है। बल्लेबाजी में उन्होंने 142.53 की स्ट्राइक रेट से 2,400 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं।